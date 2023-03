Megalapozatlan állítások terjednek Donald Trump “fake news ellenes” közösségi oldalán

Trump - saját állítása szerint - azért hozta létre a saját közösségi oldalát, hogy szembeszálljon a techóriások zsarnokságával. A Truth Social-ön számos megalapozatlan állítás terjed, a felhasználók cenzúráról és tiltásról számolnak be.



Szerző: Solti Hanna, Orbán Boglárka



2021. január 6-án Donald Trump szavazói megostromolták az amerikai Capitoliumot Joe Biden 2020-as elnökválasztási győzelmének megsemmisítését követelve. Emiatt több közösségi média platform, köztük a Facebook és a Twitter is letiltotta Trumpot (a cégek szerint a volt elnök erőszakra buzdított, ez pedig nem engedélyzetett), aki erre válaszul létrehozta a saját közösségi médiáját: így lett a Truth Social.

Mostanra a Truth Social az egyetlen közösségi média felület, ahol Trump aktívan jelen van. Itt 3,9 millió követővel rendelkezik (a felfüggesztés előtt Twitteren közel 89 millióan követték) akiknek naponta hét-nyolc alkalommal posztol. A Truth Social - ami egyelőre csak amerikai és kanadai IP címről elérhető - nagyon sok hasonlóságot mutat a Twitterrel. Különbség, hogy a posztokat itt nem “tweet”-eknek, hanem “truth”-oknak (igazságok) hívják.

Nincs szólásszabadság az anti-Twitteren

A Truth Social-ről az alapítók azt írják, céljuk egy olyan oldal létrehozása volt, ahol “mindenki szabadon mondhat és írhat véleményt”. Ehhez képest a Business Insider-nek több volt felhasználó is beszámolt Twitteren arról, hogy cenzúrázták, kitiltották vagy felfüggesztették őket: egyikőjüket egy Ivanka Trumpról készült videó miatt, míg egy másik felhasználót azért, mert megosztotta, hogy Joe Biden nyerte a 2020-as elnökválasztást.

Az oldal felhasználási feltételeiben az áll, a Truth Social „fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, előzetes értesítés és felelősségvállalás nélkül megtagadja a szolgáltatáshoz való hozzáférést és annak használatát (beleértve bizonyos IP-címek blokkolását is) bármely személytől, bármilyen indokkal vagy indoklás nélkül."

Nem igaz tehát, hogy a Truth Social ne cenzúrázhatná kénye-kedve szerint a felhasználók által megosztott tartalmakat - és úgy tűnik, ezt meg is teszi.

Trump kijelentései is megalapozatlanok

Donald Trump rendszeresen terjeszt megalapozatlan állításokat a platformon. Ezek közül a legtöbb még mindig a 2020-as elnökválasztáshoz és a Capitolium ostromához kapcsolódik, amelynek ügyében jelenleg is tart a nyomozás.

Trump posztjainak népszerű narratívái, hogy

a 2020-as elnökválasztás (amit Bidennel szemben elvesztett) törvénysértő módon zajlott, Biden csalással került hatalomra;

“Más szóval, RENDSZERSZINTEN MEGSÉRTETTÉK A 2020-AS VÁLASZTÁSOKRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYT. Mindenkit ki kell vizsgálni, aki részt vett ennek a paródiának az elkövetésében, és felelősségre vonni. Robin Vos házelnöknek és a republikánusoknak pedig büszkén fel kell állniuk, és tenniük végre valamit ezzel a szörnyűséggel szemben!”



a Capitolium ostroma előtt három nappal Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház demokrata elnöke elküldött 10 000-20 000 katonát a Nemzeti Gárdától;

“Mikor fogja megvizsgálni a soha véget nem érő Nem Választott Bizottság azt a tényt, hogy az őrült Nancy Pelosi visszavont 10 000- 20 000 katonát (nemzetőrt) három nappal január 6-a előtt? Mikor fogják megvitatni a TÖMEGES VÁLASZTÁSI CSALÁST, amely sosem látott mértékű részvételhez vezetett D.C.-ben? A Kenguru Bíróság és a Fake News Média a lehető legtávolabb akar maradni ettől a két témától. BOSZORKÁNYÜLDÖZÉS!”



Trump megpróbálta megállítani a Capitolium ostromát azzal, hogy 10 000 katona kivezénylését ajánlotta fel Pelosinak és Washington D.C. polgármesterének, ők azonban ezt elutasították.

“Hogyan lehetnék én felelőssé tehető ebben az úgynevezett “bűncselekményben”, amikor én akartam megállítani azzal, hogy plusz 10 000 katonát ajánlottam D.C.-nek a Capitolium környékének biztosítására, de Nancy Pelosi és D.C. polgármestere, azok, akik a Capitolium biztonságáért felelősek, elutasították ezt az ajánlatot? Nem lett volna január 6-a, ha követik az ajánlásomat. A Nem Választott Bizottság még csak megemlíteni sem hajlandó ezt a következetes és határozott tényt. BOSZORKÁNYÜLDÖZÉS!”



Trump nem ajánlott fel 10 000 katonát, hogy biztosítsa a Capitoliumot

A Vanity Fair és a Washington Post is ellenőrizte, valóban felajánlott-e 10 000 katonát a volt elnök a Capitolium biztosítására.

A Vanity Fair riportere a Capitolium ostroma előtti időszakban Christopher Miller honvédelmi miniszterrel és tanácsadóival dolgozott, így beszámolt egy Miller és Trump közti Iránról szóló megbeszélésről is, január 5-én.

A tudósítás szerint az elnök megkérdezte Millert, hány katonát tervez a Pentagon kivezényelni másnapra, amire ő azt válaszolta: „a Nemzeti Gárda minden támogatást megad, amit a kerület kér”. Trump pedig erre azt mondta: „10 000 emberre lesz szükségetek”.

Ez viszont nem jelenti azt, hogy Trump ennyi katona kivezénylését ajánlotta vagy kérte volna.

A Washington Post a Honvédelmi Minisztérium hivatalos feljegyzésére és egy, az ügyet ismerő tisztviselőre hivatkozva azt írja, Miller és más magas rangú Pentagon tisztviselők soha nem közöltek 10 000 fős számot a védelmi minisztériumon kívüliekkel, mert nem gondolták, hogy erre szükség lenne. A január 6-i eseményekről készült feljegyzés

nem tesz említést 10 000 katonáról szóló egyeztetésekről.

Arról viszont igen, hogy 340 fegyver nélküli gárdistát küldenek, hogy segítsék a forgalom irányítását a kerületben.

A QAnon is otthonra lelt a Truth Social-ön

A New York Times is hivatkozik a NewsGuard friss felmérésére, amely során kutatók eddig 88 olyan QAnon összeesküvés-elméletet terjesztő felhasználót is azonosítottak Trump közösségi oldalán, akik egyenként több mint 10 000 követővel rendelkeznek.

A QAnon-elméletek egy sátánista-pedofil elit globális hálózatának létezését feltételezik, ahol kiskorúak szexuális kihasználása, ember- és szervkereskedelem zajlik. A QAnon-hívek számos amerikai demokrata politikust és hollywoodi színészt gyanúsítanak azzal, hogy tagjai az összeesküvésnek, amely át akarja venni az irányítást a világ felett.

A QAnon-t népszerűsítő tartalmakat a Facebook 2020. decembere, a Twitter 2021. januárja óta tiltja, a Truth Socialön viszont nem csak otthonra, hanem támogatásra is leltek az elméleteket terjesztők: a 88 azonosított profil közül 30 fiók tartalmát (összesen 65 alkalommal) maga Trump is továbbosztotta.

Minden kezdet nehéz, de a folytatással is lehetnek gondok

Truth Social.com látogatottsága a friss adatok szerint folyamatosan csökken, és messze alulmarad a Twitterrel szemben a Similarweb kimutatásai szerint. Míg májusban havi szinten 9,9 millióan, júniusban 8,2 millióan, júliusban 7,6 millióan kattintottak Trump közösségi oldalára, a Twitter.com látogatottsága májusban 7,1 milliárd, júniusban 6,8 milliárd, júliusban 7,1 milliárd volt.

Trump anti-Twitterének indulását beárnyékolta, hogy a körülbelül 500 000 előre regisztrált, várólistás felhasználó a beígért március helyett április végéig nem is használhatta a felületet, de a közösségi oldal működésével a közelmúltban is akadtak gondok.



A Washington Post közzétette az Amerikai Tőzsdefelügyelet által publikált dokumentumot , amelyből kiderül, a Truth Social-nek még mindig nincs garantált bevételi forrása, és március óta közel 72 százalékot zuhant a cég részvényeinek árfolyama.

Címlapfotó: Brendan Smialowski / AFP